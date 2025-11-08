پخش زنده
قدیمیترین باغ پسته خراسان رضوی در خوشاب با قدمتی ۶۸۰ ساله موفق به دریافت گواهی قدمت از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب، گفت: این باغ تاریخی در روستای عنبرستان واقع شده و برای نخستین بار اصالت و قدمت آن به تأیید رسمی رسیده است.
رحمت الله نظافت افزود: این باغ دارای حدود ۲۰۰ اصله درخت پسته دیم است که به دلیل عمر طولانی و ارزش زیست محیطی بالا، در سال ۱۴۰۱ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران نیز ثبت شده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید پسته در این شهرستان ادامه داد: خوشاب با ۱۳ هزار هکتار باغ پسته، یکی از قطب های اصلی تولید این محصول در خراسان رضوی است که سالانه بیش از ۹ هزار تن پسته تولید و به کشورهای مختلف صادر می کند.
نظافت بیان کرد: صدور این گواهی نشان دهنده غنای فرهنگی و کشاورزی شهرستان خوشاب و اهمیت آن در تاریخچه تولید پسته در کشور است.