به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سیروس بیک بکان گفت: امسال بیش از ۸۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است که حدود ۶۰ هزار هکتار آن به گندم و بقیه به جو اختصاص دارد.

وی افزود: تاکنون ارقامی همچون امید، الوند والموت در استان کشت می‌شد، اما ارقام جدید دیگر همچون میهن، پیشگام و حیدری جایگزین شده است.

مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان گفت: ارقام جدید با دوره رشد کوتاهتر به نیاز آبی کمتر کمک می‌کنند.

بیک‌بکان، افزایش مواد آلی خاک، استفاده از ارقام بذر اصلاح‌شده را از جمله برنامه‌های اجرایی درسال زراعی جاری دانست که با تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری در گذر از بحران کمبود آب موثر خواهد بود.