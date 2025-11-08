رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۹۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان شده است.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه این پدیده تا روز یکشنبه استمرار دارد افزود: تا اواسط هفته تغییرات دما محسوس نخواهد بود.

او میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۹۴ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون دید افقی در این منطقه ۸۰۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۳ درجه و کمترین دما ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۱۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.