سرپرست معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی به میزبانی این استان خبر داد.

برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست معاونت هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه برگزاری جشنواره ملی نمایشنامه نویسی رضوی به این استان پیشنهاد داده شده بود، گفت: با توجه به ظرفیت اعلام شده استان در زمینه تئاتر و طبق رایزنی صورت گرفته با مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، جشنواره تئاتر خیابانی رضوی به این استان واگذار شد.