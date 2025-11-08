برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی به میزبانی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاونت هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه برگزاری جشنواره ملی نمایشنامه نویسی رضوی به این استان پیشنهاد داده شده بود، گفت: با توجه به ظرفیت اعلام شده استان در زمینه تئاتر و طبق رایزنی صورت گرفته با مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، جشنواره تئاتر خیابانی رضوی به این استان واگذار شد.
عالمه ممبینی یکی دیگر از دلایل واگذاری جشنواره تئاتر خیابانی رضوی را برگزاری دوره جشنواره آئینهای نمایشی رضوی به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: هم اکنون در حال تهیه فراخوان این جشنواره جهت انتشار هستیم.