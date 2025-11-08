به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مواقع رخداد آلودگی هوا، اقدامات احتیاطی زیر می‌تواند کمک کند تا خود را از اثرات سوء آلودگی هوا حفظ کنید.

شهروندان در زمان آلودگی هوا از فعالیت در فضای باز اجتناب کنید و در صورت فعالیت در هوای آزاد ضمن استفاده از ماسک مناسب، زمان فعالیت را به حداقل ممکن کاهش دهید.

اگر مجبور به خروج از منزل هستید از ماسک مناسب استفاده کنید. ماسک‌های N۹۵ یا FFP۲ بسیار موثر بوده و چندبار مصرف هستند و هنگامی که تنفس با ماسک سخت می‌شود نسبت به تعویض آن اقدام شود.

از ورزش در فضای باز به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستید خودداری کنید. پیاده‌روی در پارک‌ها نیز توصیه نمی‌شود.

تعطیلی مدارس برای حفظ سلامت دانش آموزان است که در معرض هوای آلوده قرار نگیرند؛ بنابراین دانش‌آموزان از بازی و گردش در هوای آلوده (زمانی که به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام می‌شود) خودداری کنند.

در خانه یا محیط‌های بسته بمانید و در‌ها و پنجره‌ها را بسته نگاه دارید.

درصورت امکان، در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید. هنگام استفاده از دستگاه تهویه مطبوع دکمه چرخش داخلی را فشار دهید.

در زمان آلودگی هوا شیشه‌های خودرو را بالا نگه دارید.

اگر مبتلا به آسم هستید و یا نشانه‌هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده می‌کنید برنامه درمانی خود را دنبال کنید و اگر نشانه‌ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنید.

مایعات، میوه و سبزیجات را در زمان آلودگی هوا بیشتر مصرف کنید.