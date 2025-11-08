سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت:برخی بازیکنان تیم در میدان عملکرد خوبی نداشتند و سبب شد در دقیقه پایانی بازی، گل دریافت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رسول خطیبی با اشاره به اینکه برنامه ریزی این تیم در نیمه اول بر این بود که زودتر به گل برسد، گفت: مصدومیت‌ها کار را برای مس رفسنجان سخت کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی تیم مس در نیمه اول بر این بود که زودتر به گل برسد گفت: بر اساس تجربیات قبلی، باید فرصت‌های بیشتری برای تیم فراهم می‌شد، اما پس از گل تلاش کردیم تا در نیمه دوم دفاعی منسجم ارائه دهد.

خطیبی با بیان اینکه تیم فجر پس از گل خوردن فشار زیادی روی دروازه ما ایجاد کرد، ادامه داد: برخی بازیکنان تیم در میدان عملکرد خوبی نداشتند و سبب شد در دقیقه پایانی بازی گل را دریافت کنیم.

خطیبی همچنین از مصدومیت ۳ بازیکن تیم مس در این بازی ابراز ناراحتی کرد و افزود: باید با تلاش و کوشش بیشتر، بتوانیم تیم را از وضعیت فعلی خارج کرده و به موفقیت برسیم.

دیدار تیم‌های فوتبال فجر شهیدسپاسی شیراز و مس در هفته دهم لیگ برتر با تساوی یک - یک همراه بود.