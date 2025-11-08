روحیه نوع‌دوستی مردم استان مرکزی و کمک به آزادشدن ۲۰۰ زندانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام دادگستری استان مرکزی، در سال جاری تعداد ۲۰۰ زندانی محکوم مالی و جرایم غیر عمد استان مرکزی به همت ستاد دیه استان مرکزی، ارفاقات قانونی و با مشارکت نیکوکاران و خیران استان از حبس رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

از این تعداد، ۱۹۰ نفر مددجوی مرد و ۱۰ نفر نیز مددجوی زن بودند که به دلایل مختلف از جمله بدهی‌ مالی، مهریه، نفقه و دیه در زندان به سر می‌بردند که با یاری خداوند و مشارکت نهاد‌های مرتبط، شرایط آزادی آنان فراهم شد.

مجموع بدهی این مددجویان بالغ بر ۶۸۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان بود که با تلاش‌های صورت‌گرفته، مبلغ ۹۵ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از طریق بخشش شاکیان کاهش یافت.

همچنین مبلغ ۷میلیارد و ۹۵۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان توسط مددجویان و خانواده‌های آنان تأمین شد.

پذیرش اعسار از سوی مراجع محترم قضایی به میزان ۵۶ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نقش مؤثری در روند آزادی این افراد ایفا کرد.

افزون بر این، مبلغ ۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و۸۰۰ هزار تومان از طریق وام‌های بانک عامل، ۳ میلیارد و۷۵۳ میلیون تومان از محل وجوه اداره شده و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان به صورت بلاعوض توسط ستاد مردمی دیه استان و نیکوکاران تأمین شد.