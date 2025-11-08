پخش زنده
دویست زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی استان مرکزی از آغاز سال تا کنون با کمکهای مردمی آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام دادگستری استان مرکزی، در سال جاری تعداد ۲۰۰ زندانی محکوم مالی و جرایم غیر عمد استان مرکزی به همت ستاد دیه استان مرکزی، ارفاقات قانونی و با مشارکت نیکوکاران و خیران استان از حبس رهایی یافته و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
از این تعداد، ۱۹۰ نفر مددجوی مرد و ۱۰ نفر نیز مددجوی زن بودند که به دلایل مختلف از جمله بدهی مالی، مهریه، نفقه و دیه در زندان به سر میبردند که با یاری خداوند و مشارکت نهادهای مرتبط، شرایط آزادی آنان فراهم شد.
مجموع بدهی این مددجویان بالغ بر ۶۸۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان بود که با تلاشهای صورتگرفته، مبلغ ۹۵ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از طریق بخشش شاکیان کاهش یافت.
همچنین مبلغ ۷میلیارد و ۹۵۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان توسط مددجویان و خانوادههای آنان تأمین شد.
پذیرش اعسار از سوی مراجع محترم قضایی به میزان ۵۶ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نقش مؤثری در روند آزادی این افراد ایفا کرد.
افزون بر این، مبلغ ۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و۸۰۰ هزار تومان از طریق وامهای بانک عامل، ۳ میلیارد و۷۵۳ میلیون تومان از محل وجوه اداره شده و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان به صورت بلاعوض توسط ستاد مردمی دیه استان و نیکوکاران تأمین شد.