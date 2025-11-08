پخش زنده
در آئینی از دانشآموزان برگزیده کشوری مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری و خوارزمی مهریز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آئینی از دانشآموزان برگزیده کشوری مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری و خوارزمی با حضور امام جمعه مهریز و رئیس آموزش و پرورش این شهرستان تجلیل شد.
در این مراسم، از خانم فاطمه حاجیزاده دانشآموز دبیرستان نمونه محبوبی دارنده رتبه سوم کشور در رشته انشای نماز، همچنین از آقای ابوالفضل ابویی دانشآموز دبیرستان پیامبر اعظم (ص) دارنده رتبه اول کشور در رشته نرمافزار موبایل قدردانی شد.
همچنین خانم مهدیس کفاش از دبیرستان دوره دوم فاطمیه، به عنوان رتبه اول کشور در رشته طراحی با زغال و خانم پریسا زارع خورمیزی از دبیرستان زکیه، دارنده رتبه اول کشور در محور تربیت بدنی مسابقات خوارزمی مورد تجلیل قرار گرفتند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش مهریز از تلاشها و افتخارات این دانشآموزان تجلیل شد.