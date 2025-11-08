پخش زنده
امروز: -
تازهترین بررسیها موید نژاد پرستی ساختاری در پلیس متروپلیتن یا نیروی پلیس لندن است که در سالهای اخیر با عمق بیشتری ادامه یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نتیجه بررسیهای گروه مستقل درباره نژاد پرستی در نیروی پلیس پایتخت انگلیس در گزارش تهیه شده شرین دنیلز با عنوان «سی الگوی آسیب» منعکس شده که نشان میدهد که در بزرگترین نیروی پلیس انگلیس، نژادپرستی ساختاری نه فقط یک ایراد بلکه بخشی از ساختار عملکردی است.
در این گزارش که با استناد به گزارشها و اخبار درون نیروی پلیس پایتخت تهیه شده آمده است متروپلیس پذیرفته که چالشهایی که از جمله در این زمینه با آن مواجهاند جدّیاند، اما مسیر اصلاح دشوار است و به تعهد رهبری، مسئولیتپذیری، و تغییر فرهنگی و ساختاری بلندمدت نیازدارد.
در بخشی از این گزارش آمده است در نیروی پلیس پایتخت «سیاهپوست بودن خود به مثابهٔ دلیل محتمل ارتکاب به جرم تلقی میشود» به این معنا که پیش از هر اقدامی فرض میشود که فرد سیاهپوست ممکن است مرتکب جرم شده باشد.
در این گزارش همچنین آمده است متروپلیس همزمان با ساختارهایی که «آسیبنژادی» تولید میکنند، سازوکارهایی دارد که از تغییر جدّی این روند جلوگیری میکنند؛ و از مارک رولی رئیس پلیس انگلیس از اینکه حاضر به استفاده از عبارت «نژادپرستی سازمانی» (institutional racism) در تبیین این رفتارها نشده است، انتقاد شد.
بر اساس این گزارش رئیس پلیس انگلیس با نپذیرفتن تعریف و اذعان به «نژادپرستی ساختاری» در نیروی پلیس پایتخت نشان میدهد که این مسئله هنوز از نظر فرهنگی و ساختاری حل نشده است.
این گزارش تاکید میکند که اگر چه تاکنون بررسیها و توصیههای مختلفی برای اصلاح این ساختار ارائه شده است از جمله گزارش خانم لوسی کیسی نماینده مجلس اعیان انگلیس در این باره، اما «تغییر معناداری» هنوز در نیروی پلیس پایتخت برای تغییر نژاد پرستی ساختاری روی نداده است.
در این گزارش با درج اینکه آسیبها صرفاً ناشی از افرد نیستند بلکه در عمق نظام، فرهنگ و ساختار نیرو جا گرفتهاند، برضرورت تسریع در «تغییر ساختاری» تاکید دارد.
نهادهای مدنی حامی حقوق رنگین پوستان در انگلیس میگویند این گزارش میتواند نقطهٔ عطفی باشد برای اینکه مراجع نظارتی، دولت و جامعه مدنی فشار بیشتری بر نیروها و فرماندهان پلیس وارد کنند تا در این باره مسئولیت بپذیرند.
این گزارش نشان میدهد که بسیاری از افراد داخل و خارج از نیروی پلیس پایتخت (افسران، کارکنان، اعضای جامعه) از این آسیبها آگاهند، اما اقدام قابل توجهی برای برطرف کردن آن انجام نمیشود و اعتمادها پایینتر آمده است.
گزارشهای نژاد پرستی ساختاری در نیروی پلیس پایتخت انگلیس ضمن افزایش حس بی اعتمادی به عوامل برگزاری نظم و امنیت در این کشور موجی از انتقادهای نهادهای مدنی و حقوق بشری را در پی داشته و موجب تشدید خشم قربانیان و نا امیدی رنگین پوستان در این کشور شده است.