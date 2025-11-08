نماز طلب باران روز دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۳ به امامت، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در آستان امام‌زاده سید عباس (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امام جمعه بجنورد از اقامه «نماز باران» توسط مردم مرکز استان برای نزول رحمت الهی در آستان مقدس امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد خبر داد و گفت: این مراسم ظهر روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه با هدف استغاثه به درگاه خداوند و درخواست نزول رحمت الهی و پیرو توصیه علما و بزرگان شهر اقامه خواهد شد.

ستاد برگزاری نماز طلب باران شهرستان بجنورد از عموم مردم مؤمن و متدین دعوت کرده در این مراسم معنوی حضور یابند تا با نیایش جمعی در درگاه الهی، طلب رحمت و نزول باران نمایند.