به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان، از شتاب گرفتن برق رسانی طرح‌های نهضت ملی مسکن را در اصفهان خبر دادو گفت: در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن و توسعه خدمت‌رسانی به متقاضیان، تاکنون زیرساخت برق‌رسانی به ۹۱۳۰ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۱۹ شهرستان و ۳۹ سایت تحت پوشش این شرکت اجرا شده است.

محمد مرادی با اشاره به احداث ۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط افزود: احداث ۴۵ کیلومتر شبکه فشارضعیف، نصب و تجهیز تعداد ۱۰۲ پست هوایی با ظرفیت ۲۱٬۲۱۵ کیلوولت آمپر، نصب ۱۳۲۰ چراغ روشنایی LED، با بیش از هزارو ۷۷۰ میلیارد ریال هزینه در مسکن ملی اجرا شده است.

مرادی تأکید کرد: این موفقیت گامی بلند در مسیر خدمت‌رسانی پایدار و پشتیبانی از توسعه شهری است و شرکت توزیع برق استان اصفهان با تمامی ظرفیت، مسیر برق‌رسانی به طرح‌های ملی مسکن را با جدیت ادامه می‌دهد.