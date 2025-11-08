مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری گفت:تلاشگران واحد فولادسازی و ریخته‌گری برای نخستین بار موفق به تولید تختال به‌صورت ۸ ذوب متوالی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طهمورث جوانبخت گفت: پس از اجرا و تداوم عملیات تولید تختال به‌صورت ذوب‌های متوالی در مهرماه سال جاری، کارکنان پرتلاش ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری و نواحی جنبی فولاد سفیددشت مصمم شدند موانع تولید شمش تختال با سکوئنس ۸ تایی را رفع کنند و در نهایت با تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی ارکان تولید، این امربه سرانجام رسید.

وی با اشاره به اهمیت افزایش سکوئنس‌های تولید تختال برای پایداری فنی و اقتصادی فرایند تولید این محصول استراتژیک افزود: با توجه به محدودیت‌های زمانی تولید فولاد در طول سال، تولید محصول به‌صورت سکوئنس‌های چند‌ذوبی، لازمه دست‌یابی به برنامه‌های تولید ماهانه و سالانه است.

ایمان سلیمانی، مدیر بهره‌برداری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری هم گفت: با توجه به شروع فرایند تولید تختال در واحد فولادسازی پس از حدود ۲ ماه توقف تولید، تمهیدات لازم برای تأمین ملزومات در کنار اجرای بهینه‌سازی‌های لازم و رفع نواقص خط تولید اندیشیده شد.