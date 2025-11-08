مدیرکل امور عشایر استان از آبرسانی سیار به ۱۵۰ منطقه عشایری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور عشایر استان گفت: با توجه به کم بارشیها و خشک شدن برخی چشمههای عشایری استان بیش از ۱۵۰ منطقه عشایری در کهگیلویه و بویراحمد بوسیله تانکر سیار آبرسانی میشوند. صادق فاتحی با بیان اینکه این مناطق عشایری بوسیله ۲۰ دستگاه تانکر آبرسانی میشوند افزود: روزانه چهار سرویس ۱۲ هزار لیتری به وسیله هر تانکر به مناطق عشایری ارسال میشود . فاتحی با اشاره به اینکه هزار و ۴۰۰ مخزن ذخیره در مناطق عشایری استان برای ذخیره سازی آب مورد نیاز مردم این مناطق پیش بینی شده است، اضافه کرد: در این طرح آبرسانی علاوه بر تامین مصارف خانوارهای عشایر آب مورد نیاز دام عشایر نیز تامین میشود. وی با اشاره به کاهش شدید بارشها و افت سطح آب چشمههای در مناطق ییلاقی استان ادامه داد: در سالهای گذشته آبرسانی تنها برای تامین مصارف خانوارهای عشایر انجام میشد، اما امسال به دلیل خشکسالی، دامهای عشایر نیز با کمبود آب مواجه شدهاند، آب مورد نیاز یک میلیون رأس دام عشایر استان نیز تامین میشود.