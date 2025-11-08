به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی میقانی در بازدید اعضای کمیسیون ایمنی راه‌های استان از پروژه احداث باند دوم محور بجنورد–اسفراین با اشاره به اهمیت این محور در اتصال مرکز استان به شهرستان‌های جنوبی گفت: ایمنی محور بجنورد– اسفراین از اولویت‌های اصلی استان است و باید اجرای حفاظ میانی، نصب علائم ایمنی، خط‌کشی و بهسازی زیرگذر‌ها طبق برنامه زمان‌بندی منظم انجام شود تا سطح ایمنی تردد در این مسیر افزایش یابد.

وی افزود: محور بجنورد–اسفراین یکی از مسیر‌های پرتردد شمال شرق کشور است و تکمیل باند دوم آن نقش به سزایی در کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک خواهد داشت.

گفتنی است پروژه احداث باند دوم محور بجنورد– اسفراین تاکنون به بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و مقرر شد گزارش جامع وضعیت آن در نشست آتی کمیسیون ایمنی راه‌های استان ارائه و تصمیمات تکمیلی برای تسریع در روند اجرا اتخاذ شود.