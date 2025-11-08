به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی نصرآباد تربت جام گفت: با رصد اطلاعاتی مستمر، موفق شدیم محلی را که به عنوان مرکز دپوی سوخت قاچاق مورد استفاده قرار می‌ گرفت، شناسایی کنیم.

سرهنگ سیدحسن کمالیان افزود: در بازرسی از این مکان که در پوشش یک گاراژ فعالیت می‌ کرد، بیش از ۱۸۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با این تخلفات، ادامه داد: کشف این محموله غیرمجاز در طرح‌ مبارزه با قاچاق سوخت و برای جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی انجام شد.

کمالیان بیان کرد: اقدامات قانونی لازم علیه مسئول این گاراژ در حال انجام است و نیروی انتظامی نصرآباد با تمام توان با این فعالیت‌ های مجرمانه مقابله خواهد کرد.