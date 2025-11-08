کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری در استان حاکم است.

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان ۱۷ آبان

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان ۱۷ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان صاف گاه وزش باد‌های سطحی برروی دریا مورد انتظار است.

وی گفت: دریا نیز آرام و شراط برای رفت وآمد دریایی و امور دریانوردی مساعد است.

بیشتر بخوانید؛ کمینه و بیشینه دمای هرمزگان ۱۷ آبان ماه

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی دراستان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت دما تغییر چندانی ندارد.