کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری در استان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان صاف گاه وزش بادهای سطحی برروی دریا مورد انتظار است.
وی گفت: دریا نیز آرام و شراط برای رفت وآمد دریایی و امور دریانوردی مساعد است.
بیشتر بخوانید؛ کمینه و بیشینه دمای هرمزگان ۱۷ آبان ماه
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی دراستان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت دما تغییر چندانی ندارد.