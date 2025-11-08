آئین افتتاحیه پنجمین رویداد ملی ایران جانِ؛
آغاز رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبیِ ایران
رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبیِ ایران از امروز آغاز شد.
هاشمی افزود: نیروی انسانی، معادن، گردشگر و کشاورزی ظرفیتهای ویژه خراسان جنوبی است که به همه معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد زرشک جهان به دست توانای ۷۵ هزار کشاورز این استان تولید میشود گفت: فرصت سرمایه گذاری در حوزههای معدنی، کشاورزی و گردشگری استان فراهم است.
استاندار همچنین از تلاشهای شبانه روزی عوامل صدا و سیمای خراسان جنوبی برای برگزاری رویداد ایرانِ جان قدردانی کرد.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس هم ضمن قدردانی از تلاش صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: رسانه ملی قابلیتهای کمتر دیده شده استان را از قاب رویداد ملی ایران جان ارائه میکند.
هاشمی افزود: خراسان جنوبی علاوه بر بعد مسافتی که با سایر نقاط کشور دارد از زیرساختها کمتر برخوردار است، اما این استان همواره در زمینههای سیاسی و اجتماعی کارنامه درخشانی دارد.
وی گفت: این خطه دانشمندان بزرگی تربیت کرده و نیمی از پدران علوم مختلف اهل این دیار هستند.
مدیرکل صدا و سیمای استان هم گفت: رویداد ملی ایران جان که از امروز تا ۲۳ آبان ماه در خراسان جنوبی برگزار میشود در قالب سند تحولی رسانه ملی شکل گرفته است.
آینه دار افزود: رویداد ایران جان خراسان جنوبی با رویدادهای قبلی ایران جان در سایر استانها تفاوتهای دارد که مهمترین آن مردمی بودن این رویداد در این استان است.
وی گفت: استودیو گریزی را مد نظر قرار دادیم و برنامهها در فضاهای مختلف خارج از استودیو و در شهرستانهای مختلف تولید شده است.
مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: در این رویداد ۲ واقعه معنوی پر رنگ است که شامل واقعه ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ و آغاز اردوهای جهادی و همچنین واقعه ۵ اردیبهشت در صحرای طبس است.