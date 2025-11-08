­مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمدگفت: ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با مجموع حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شد.

اختصاص ۱۰۶ میلیارد تومان به ۱۲ طرح گردشگری کهکیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید مجتبی‌امیرحسینی افزود: با تکمیل این طرح‌ها برای حدود به ۹۳ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این تسهیلات بانکی از محل منابع تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به بانک‌های است، بیان کرد: این طرح‌ها به بانک‌های کشاورزی، ملی ایران و توسعه تعاون معرفی شده‌اند و هم‌اکنون در مرحله تشکیل پرونده تسهیلاتی در شعب شهرستانی بانک‌های عامل است.

او تصریح کرد: با تکمیل فرآیند بررسی، زمینه پرداخت تسهیلات برای متقاضیان فراهم خواهد شد. تعدادی از این طرح‌ها دارای پیشرفت قابل توجهی هستند و انتظار می‌رود با پرداخت تسهیلات، در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسند.