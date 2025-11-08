به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر مخابرات منطقه استان لرستان گفت:برای تحقق اهداف دولت هوشمند،بیش از ۱۵۶ شعبه ی بانک در استان به شبکه فیبر نوری متصل شدند.

شمسی فر افزود:توسعه زیر ساخت های ارتباطی نوین، افزایش سرعت و پایداری ارتباطات بانکی، ارتقای امنیت داده‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای گسترش خدمات بانکداری دیجیتال و الکترونیک از اهداف اجرای این طرح است.

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت:اتصال شعب بانک‌ها به شبکه فیبر نوری، گامی اساسی در مسیر تحول دیجیتال و تحقق بانکداری هوشمند در استان است.

وی افزود: این طرح موجب افزایش سرعت انتقال اطلاعات، کاهش قطعی ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای مردم خواهد شد.

شمسی فر گفت: مخابرات منطقه لرستان با اجرای طرحهای فیبر نوری در سراسر استان، به‌ویژه در قالب طرح ملی SWAP (مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری)، زیرساخت لازم برای توسعه پایدار ارتباطات، دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال را فراهم خواهد کرد .

گفتنی است با اجرای این طرح، بسیاری از بانک‌های استان از جمله بانک‌های استان از خدمات بستر پرسرعت و امن فیبر نوری بهره‌مند شده‌اند که گامی مؤثر برای توسعه اقتصاد دیجیتال در لرستان به شمار می‌رود.