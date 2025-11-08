پخش زنده
رییس پلیس راه اردبیل از توقیف ۱۰ دستگاه خودرو با سرعت بحرانی (بالای ۱۵۰ کیلومتر) در مسیر مرکز این استان به سمت خلخال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ وحید علیپور اظهار کرد: این خودروها در اجرای طرح کنترل و مدیریت به دلیل رانندگی با سرعت بالای ۱۵۰ کیلومتر در جاده اردبیل - خلخال توقیف و روانه پارکینگ شدند.
وی ادامه داد: خودروهایی که به علت رانندگی با سرعت بحرانی توقیف شدند ضمن اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق رانندگان، به مدت یک هفته در پارکینگ توقیف خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه سرعت مجاز در بزرگراهها ۱۱۰ کیلومتر است، بیان کرد: سرعت بالاتر از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت سرعت بحرانی است و با توجه به خطراتی که ممکن است این وسایط نقلیه برای سایر خودروها داشته باشد، به مدت یک هفته در پارکینگ متوقف خواهد ماند و در صورت تکرار این زمان به ۲ هفته افزایش مییابد.
رییس پلیس راه استان اردبیل با بیان اینکه تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز پلیس است، اضافه کرد: با هدف کاهش و مهار تصادفات جادهای، ماموران با به کارگیری حداکثر توان عملیاتی با تخلفات و سرعتهای بحرانی برخورد خواهند کرد.
سرهنگ علیپور ادامه داد: پلیس با رانندگان متخلف و مخاطره آمیزی که با سرعت غیرمجاز، انجام حرکات مارپیچ و نمایشی و رفتارهای پرخطر باعث برهم زدن نظم و انضباط ترافیک و سلب آسایش و امنیت شهروندان میشوند به طور جدی و بدون اغماض برخورد میکند.
وی گفت: تامین آرامش عمومی افراد جامعه از جمله اهداف پلیس در برخورد قانونی با رانندگان متخلف و حادثهساز است.
رییس پلیس راه استان اردبیل از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و عاری از هرگونه حادثه را برای خود و خانواده شان رقم زده و از ارتکاب تخلفات حادثهساز پرهیز کنند تا تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان به کمترین حد ممکن برسد.
سرهنگ علیپور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حرکات مخاطرهآمیز و حادثهساز توسط رانندگان، اقدام به ثبت پلاک و مشخصات خودرو کرده و محل تخلف را از طریق سامانه ۱۱۰ و یا ۱۲۰ به پلیس راهور گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی شود.