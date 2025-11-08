به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ وحید علیپور اظهار کرد: این خودرو‌ها در اجرای طرح کنترل و مدیریت به دلیل رانندگی با سرعت بالای ۱۵۰ کیلومتر در جاده اردبیل - خلخال توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی ادامه داد: خودرو‌هایی که به علت رانندگی با سرعت بحرانی توقیف شدند ضمن اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق رانندگان، به مدت یک هفته در پارکینگ توقیف خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه سرعت مجاز در بزرگراه‌ها ۱۱۰ کیلومتر است، بیان کرد: سرعت بالاتر از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت سرعت بحرانی است و با توجه به خطراتی که ممکن است این وسایط نقلیه برای سایر خودرو‌ها داشته باشد، به مدت یک هفته در پارکینگ متوقف خواهد ماند و در صورت تکرار این زمان به ۲ هفته افزایش می‌یابد.

رییس پلیس راه استان اردبیل با بیان اینکه تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز پلیس است، اضافه کرد: با هدف کاهش و مهار تصادفات جاده‌ای، ماموران با به کارگیری حداکثر توان عملیاتی با تخلفات و سرعت‌های بحرانی برخورد خواهند کرد.

سرهنگ علیپور ادامه داد: پلیس با رانندگان متخلف و مخاطره آمیزی که با سرعت غیرمجاز، انجام حرکات مارپیچ و نمایشی و رفتار‌های پرخطر باعث برهم زدن نظم و انضباط ترافیک و سلب آسایش و امنیت شهروندان می‌شوند به طور جدی و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی گفت: تامین آرامش عمومی افراد جامعه از جمله اهداف پلیس در برخورد قانونی با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز است.

رییس پلیس راه استان اردبیل از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و عاری از هرگونه حادثه را برای خود و خانواده شان رقم زده و از ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز پرهیز کنند تا تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان به کمترین حد ممکن برسد.

سرهنگ علیپور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حرکات مخاطره‌آمیز و حادثه‌ساز توسط رانندگان، اقدام به ثبت پلاک و مشخصات خودرو کرده و محل تخلف را از طریق سامانه ۱۱۰ و یا ۱۲۰ به پلیس راهور گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی شود.