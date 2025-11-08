فتح‌آباد از توابع شهرستان سمیرم به عنوان نخستین شهر استان اصفهان، به‌طور کامل از لامپ‌های بخار سدیم قدیمی خداحافظی کرد و به شبکه روشنایی LED پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس روشنایی امور برق شهرستان سمیرم گفت: در ادامه اجرای مرحله دوم طرح تعدیل توان و ارتقای کیفیت روشنایی در این شهرستان، با سرمایه‌گذاری امور برق سمیرم و همکاری شهرداری فتح‌آباد، ۲۳۰ دستگاه لامپ LED جدید نصب و روشنایی این شهر به بهره‌برداری رسید.

صادقی افزود: در مرحله نخست این طرح ۸۶ و در مرحله دوم ۱۳۴ دستگاه لامپ LED نصب شد که با اجرای کامل آن، تمامی روشنایی معابر شهر فتح‌آباد به فناوری LED ارتقا یافت.

وی ادامه داد: با مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های دیگر، اجرای این طرح به‌زودی در بقیه شهر‌ها و روستا‌های شهرستان سمیرم گسترش می‌یابد.