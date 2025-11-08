پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای یزد: مجموع پروازهای فرودگاههای استان یزد به ١٢٠ پرواز در هفته افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مرتضی حمیدپور از گسترش پروازهای فرودگاه بین المللی یزد خبر داد و اعلام کرد: شرکتهای هواپیمایی اطلس، فلای کیش، تابان کیش، آساجت، کاسپین، چابهار، آوا، کیش ایر و رایمون در آبان ماه جاری، پروازهای خود را به شکل رفت و برگشت در مسیرهای تهران، مشهد، کیش، آبادان و نجف اشرف انجام خواهند داد.
وی در ادامه افزود: با این تعداد پرواز، مجموع پروازهای فرودگاههای استان یزد به ١٢٠ پرواز در هفته افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر پروازها از فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد به مقاصد تهران، مشهد، کیش، بندرعباس، آبادان، جده و نجف اشرف توسط شرکتهای هواپیمایی آتا، ایران ایر، قشم ایر، آسمان و پویا ایر صورت میگیرد.