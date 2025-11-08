پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد: سالیانه ۲۳ تن عسل از ۳ هزار کلنی زنبور در این شهرستان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از وجود ۳ هزار و ۳۳ کلنی زنبور عسل در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان کلنی سالیانه ۲۳ تن عسل تولید میکنند.
سیدحسین اسلامی در تشریح نتایج یک سرشماری اخیر اعلام کرد: این شهرستان دارای ۳ هزار و ۳۳ کلنی زنبور عسل مهاجر و بومی است که سالیانه ۲۳ تن عسل تولید میکنند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت زنبورداری افزود: این صنعت نه تنها در تأمین نیازهای بازار داخلی نقش مؤثری دارد، بلکه موجب اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از افراد در شهرستان میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه سرشماری اخیر فرصتی مناسب برای بهبود مدیریت این حوزه بوده است، تأکید کرد: جمعآوری اطلاعات دقیق از زنبورستانها به ما امکان میدهد تا خدمات بهتری به زنبورداران ارائه داده و کیفیت تولید عسل را ارتقا دهیم.
اسلامی خاطرنشان کرد: از نتایج این سرشماری به عنوان مبنایی برای تدوین برنامههای توسعهای و ارتقای سطح آگاهی زنبورداران در زمینه بهداشت و مدیریت زنبورعسل استفاده خواهد شد.