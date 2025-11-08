به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت ۳۴ مصدوم بر جای گذاشت.

برخورد پژو آردی با درخت در کیلومتر ۴ محور شهمیرزاد به مهدیشهر یک مصدوم ، واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۹ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۲۸ محور دامغان به فولادمحله ۲ مصدوم ، برخورد با تپه ال ۹۰ در کیلومتر ۵۵ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف کامیونت ایسوزو و بنز کمپرسی در کیلومتر یک محور ایوانکی به شریف آباد یک مصدوم ، انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۹ محور سرخه به آرادان ۴ مصدوم ، تصادف هایلوکس و سمند در کیلومتر ۳۲ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، انحراف از جاده اتوبوس در کیلومتر ۵۲ محور شاهرود به میامی یک مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۶۰ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، برخورد مزدا تک کابین با تپه در کیلومتر ۸۶ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۶۰ محور میامی به سبزوار ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۲۵ محور میامی به گرمه ۴ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با دیوار موتورسیکلت در روستای جودانه ۲ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۰ محور ایوانکی به شریف آباد ۵ مصدوم بر جای گذاشتند.