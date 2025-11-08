به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان هم از زحمات استادان این درس قدردانی و حضور آنان را در دانشگاه خصوصا در میان قشر جوان دانشجو لازم و ضروری دانست.

حجت الاسلام حبیب الله شاهسون افزود: بر خودمان می‌بالیم و شاکریم که به حول و قوه الهی دانشگاه آزاد اسلامی استان توانسته چهره‌های قرآنی بسیار قوی و معروف، که اکثر جزو قاریان و حافظان مطرح استان هستند را برای تدریس درس انس با قرآن کریم جذب کند.

وی با تاکید بر لزوم آموزش آموزه‌های دینی خصوصا قرآن به دانشجویان، از استادان خواست به گونه‌ای با دانشجو ارتباط بگیرند که دانشجو نه تنها در دانشگاه بلکه در بیرون از دانشگاه نیز به فکر تقویت آموزه‌های دینی خود باشد و بتواند با قرآن انس بگیرد.

۱۸ تا ۲۴ آبان ماه به عنوان هفته قرآن و عترت (ع) نامگذاری شده است.