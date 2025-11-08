مراسم اختتامیه بیستمین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان ایران به میزبانی شهر ملایر با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم اختتامیه بیستمین دوره مسابقات قوی‌ترین مردان ایران به میزبانی شهر ملایر برگزار شد، رضا قیطاسی در این مسابقات مصدوم و از ادامه مسابقات انصراف داد.

در این مراسم آریایی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس، فرماندار ملایر، مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان، مسئولانی از تهران و مدیران محلی نیز حضور داشتند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در سخنانی برگزاری این نوع مسابقات ورزشی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان همدان و شهرستان ملایر برشمرد و اظهار داشت: شرکت‌کنندگان و قهرمانان ورزشی در واقع سفیران غرور و افتخار ملی برای استان همدان و شهرستان ملایر می‌باشند و سطح کیفی این دوره از مسابقات نشان‌دهنده تلاش و زحمات مؤثر شرکت‌کنندگان در مسابقات است.

حمزه امرایی با اشاره به موضوع فرهنگی مسابقات ورزشی تأکید کرد: مسابقات ورزشی با حضور نمایندگان استان‌های مختلف نقش مؤثری در تقویت فضای انسجام و همگرایی ملی دارند.

لازم به ذکر است این مسابقات طی شش روز و با حضور ۲۵۷ ورزشکار از ۲۸ استان کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شد.

رضا قیطاسی قوی‌ترین مرد ایران و جهان در بخش مقدماتی با مصدومیت از ناحیه آشیل پا مواجه و از ادامه مسابقات انصراف داد.