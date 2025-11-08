پخش زنده
امروز: -
شاعر خوزستانی با تاکید بر انتخاب شعر مناسب برای سرودهای انقلابی گفت: برنامه از ایده تا دیده فرصتی برای ارتقای سطح گروههای سرود در استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی حیدری آلکثیر در حاشیه نشست تخصصی «از ایده تا دیده» که با حضور گروههای سرود استان خوزستان در اهواز برگزار شد، با اشاره به ضرورت انتخاب شعر مناسب برای سرودهای انقلابی بیان داشت: اگر محتوا درست نباشد، حتی زیباترین فرم و آهنگ هم نمیتواند تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.
وی با تمجید از عنوان برنامه «از ایده تا دیده» اظهار کرد: این عنوان، عصارهای از بسیاری از مفاهیم هنری و فرهنگی را در خود دارد و نشان میدهد که مسیر تولید یک اثر هنری از اندیشه تا اجرا، نیازمند دقت و ظرافت است.
حیدری آلکثیر برنامه از ایده تا دیده را فرصتی برای ارتقای سطح گروههای سرود خوزستان دانست و با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان ، ادامه داد: خوزستان با تنوع زبانی و بهویژه حضور زنده زبان عربی، میتواند یکی از دروازههای ورود به جهان اسلام باشد. آثار گروههای سرود استان در سالهای اخیر در کشورهای عربی بازنشر شده و تأثیرگذار بودهاند؛ این ظرفیت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
این شاعر خوزستانی تأکید کرد: محتوا، شعر و آهنگ باید تشخص داشته باشند و بویی از اقلیم و بوم خوزستان را در خود داشته باشند تا بتوانند نظر مخاطبان را جلب کرده و تأثیرگذاری انقلابی داشته باشند.
وی با اشاره به چالشهای گروههای سرود در زمینه تولید محتوا ، اظهار داشت: گروهها باید از شباهتهای تکراری فاصله بگیرند و با طی مراحل پیشرفت، به هویت مستقل هنری برسند.
حیدری آل کثیر گفت: این نشستها با تمرکز بر ابزارهای تولید سرود، از شعر تا اجرا، میتواند خلأهای آموزشی را پر کرده و زمینهساز تولید آثار درخشان در سطح ملی و جهانی شود. امیدوارم این مسیر ادامه یابد و شاهد درخشش گروههای سرود خوزستان در عرصههای بینالمللی باشیم.