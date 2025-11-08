به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهندس حسن دهقانی مقدم، در دیدار با حجه الاسلام علیزاده گفت: پروژه بزرگ توسعه فیبر نوری در شهر‌های صفی‌آباد و بام با هدف ارتقای کیفیت ارتباطات و افزایش سرعت اینترنت به مرحله آماده‌سازی برای واگذاری سرویس رسید و این گامی بزرگ در ارتقای کیفیت ارتباطات شهرستان به شمار میرود.

وی افزود: طرح برگردان خطوط ارتباطی از شبکه مسی به فیبر نوری با ظرفیت بالا، به منظور پایداری و بهبود کیفیت ارتباطات از پروژه‌های اصلی مخابرات ایران است که در سراسرکشور آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم‌اکنون ۹ سایت ارتباطی در شهرستان فعال هستند و تا پایان سال سه سایت دیگر در روستا‌های قره‌چاه، دهنه اجاق و نیاب به بهره برداری خواهند رسید.

دهقان یادآور شد: مخابرات شهرستان آماده واگذاری فیبر به سازمان‌ها و نهاد‌های اداری است و در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز در زمینه آموزشی از مجموع ۱۲ مدرسه ابلاغ شده در شهر صفی آباد، تاکنون ۱۰ مدرسه به شبکه پرسرعت فیبر نوری متصل شده‌اند و دو مدرسه باقی‌مانده نیز تا دو هفته آینده تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

سرپرست مخابرات منطقه خراسان شمالی همچنین اعلام کرد: مسیر پروتکشن ارتباطی شهرستان بام و صفی آباد با شهرستان فاروج برقرار شده و در راستای پایداری هرچه بیشتر ارتباطات این شهرستان، ۲۵ کیلومتر کابل هوایی باقیمانده در مسیر فوق که در اولویت طرح‌های سال آینده قرار دارد به صورت فیبر زمینی اجرا خواهد شد.

وی افزود: با اجرای پروژه‌های اخیر، مسیر صفی‌آباد به بام نیز از نظر پوشش شبکه تقویت شده و در نقاطی که پیش‌تر کمبود شدید ارتباطی وجود داشت، اکنون دسترسی به شبکه ۴G فراهم شده است. علاوه بر آن، در شهر بام باطری‌های تجهیزات مخابراتی تعویض شده‌اند و پیگیری برای تأمین دیزل‌های پشتیبان نیز در دستور کار است.