همتی نژاد گفت: نگرانی بابت تامین بذر مورد نیاز کشاورزان کهگیلویه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه بذر بورد نیاز کشاورزان این شهرستان برای کشت پاییزه را ۲ هزار و ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۸۵۰ تن گندم بذری گواهی شده آبی و گندم مادری آبی تامین و آماده توزیع بین کشاورزان این شهرستان است.
حکمتالله همتینژاد سطح زیر کشت پاییزه و زمستانه در شهرستان کهگیلویه را ۴۸ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این مقدار سطح زیرکشت پنج هزار هکتار اراضی آبی و مابقی نیز بصورت دیم کشت میشود.
همتینژاد با بیان اینکه با توجه به تامین بذر مورد نیاز کشاورزان نگرانی بابت تأمین بذر وجود ندارد، اضافه کرد: برای تامین مابقی گندم بذری مورد نیاز، از شهرستان گچساران و شهرستانها و استانهای همجوار اقدام میشود.
وی با اشاره به سطح زیر کشت کلزا در شهرستان کهگیلویه ادامه داد: براساس الگوی کشت در نظر گرفته شده در شهرستان کهگیلویه، ۵۵۰ هکتار برای کشت کلزا اهتصاص داده شده که ازاین مقدار ۴۰۰ هکتار آبی و ۱۵۰ هکتار هم به روش دیم کشت میشود.