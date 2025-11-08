۸ کشتی گیر مازندرانی به اردوى تیم ملى کشتى آزاد برای شرکت در مسابقات کشورهاى اسلامى دعوت شدند.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آخرین اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان برای شرکت در مسابقات کشورهاى اسلامى از فردا یکشنبه ١٨ آبان تا زمان اعزام به این مسابقات؛ در خانه کشتى شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار مى شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید از ساعت ١٢ تا ١٤ فردا یکشنبه ١٨ آبان ماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

٥٧-على مومنى و عرشیا حدادى (مازندران)

٦٥ -رحمان عموزاد و آرمین حبیب زاده (مازندران)

٧٤- یونس امامى (تهران) على کرم پور (تهران)

٨٦-کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسى پور (تهران)

٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران) مهدى فیروزمندى (مازندران)

١٢٥- امیرحسین زارع و ابوالفضل محمدنژاد (مازندران)

دعوت با نظر کادر فنى:

محمد نخودى-احمد جوان-اهورا خاطرى-مرتضى حاج ملا محمد-امیر محمد زرین کام-پارسا طهماسبى

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى

دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیرى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

سرپرست: محمد جواد یزدانى نیا

رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در عربستان برگزار می‌شود.