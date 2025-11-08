عمل جراحی پیچیده و سنگین اتصال ستون فقرات به لگن (Spinopelvic Fixation) با موفقیت در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر جعفر بشیری، مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد گفت: این عمل سنگین با همکاری مشترک تیم جراحی متشکل از متخصصان ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد با موفقیت انجام شد.

دکتر شهریار خوشبخت، متخصص جراحی ارتوپدی هم در تشریح روند درمان اظهار کرد: بیمار مردی ۲۵ ساله بود که در پی سقوط از ارتفاع دچار شکستگی شدید لگن و ستون فقرات و جداشدگی لگن شده بود.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده هم‌گسیختگی کامل لگن و شکستگی استخوان ساکروم بود و بیمار توانایی حرکت دادن اندام‌های تحتانی خود را از دست داده بود.

این جراح ارتوپدی ادامه داد: عمل اتصال ستون فقرات به لگن از جمله جراحی‌های سنگین و پیشرفته ستون فقرات به شمار می‌رود که در موارد آسیب شدید ناحیه لگن انجام می‌شود تا نیرو‌های وارده از تنه به‌درستی از طریق لگن منتقل شده و امکان ترمیم استخوان‌ها فراهم شود.

دکتر کمالی‌فر متخصص جراحی مغز و اعصاب نیز گفت: بیمار تحت عمل جراحی وسیع و پیچیده قرار گرفت و با کارگذاری وسایل فیکس‌کننده در مهره‌های چهارم و پنجم کمری و اتصال مستقیم آنها به استخوان لگن (ایلیوم)، با همکاری جراح و متخصص ارتوپدی پایداری ستون فقرات مجدداً برقرار شد.

وی با بیان اینکه این جراحی حدود چهار ساعت به طول انجامید، گفت: این عمل برای نخستین‌بار در شهرستان پارس‌آباد با همکاری جراح مغز و اعصاب انجام شد و خوشبختانه پس از جراحی، علایم عصبی بیمار برطرف و حال عمومی وی رضایت‌بخش است.