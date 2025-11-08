پخش زنده
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس وضعیت جسمانی و روحی شهروند ایرانی را تاثر برانگیز توصیف کرد و تعلل دولت انگلیس در آزادی این شهروند ایرانی را با گذشت مدتها از پایان دوران محکومیتش، غیر قابل توجیه و مسئولیت حفظ جان وی را برعهده دولت انگلیس دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سید علی موسوی در مصاحبه با ما گفت: وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس به طور اخص مسایل مربوط به ایرانیان خارج از کشور را که به نحوی در بازداشت یا زندان به سر میبرند پیگیری میکند و نسبت به همه اتباع ایرانی حساسیتهای لازم را دارد از جمله درباره ریچارد ژان تبعه ارمنی کشورمان که بیش از دو دهه است در زندانی در انگلیس محبوس است و برغم تلاشهای زیادی که برای آزادی و بازگردان وی به ایران انجام شده هنوز انگلیس حاضر به آزادی او نشده است.
وی درباره اقدامات انجام شده برای رهایی این شهروند ایرانی ارمنی از زندان انگلیس افزود: یادداشتها و مکاتبات متعددی با مقامات مختلف انگلیس انجام شده و به تازگی دو نامه جداگانه به وزیران دادگستری و امور خارجه انگلیس ارسال و دو نفر از نمایندگان ارامنه مجلس شورای اسلامی نیز در مکاتباتی از وزیران دادگستری و امورخارجه انگلیس آزادی ریچارد ژان را خواستار شدند.
علی موسوی گفت: با توجه به وضعیت روحی – روانی و جسمانی و نیز بیماری حاد ریچارد ژان و از منظر انساندوستانه و نیز ضوابط حقوقی انگلیس و تعهدات بین المللی آن، این شهروند ایرانی باید به ایران برگردد تا بستری و معالجه شود.
سفیر ایران در انگلیس با توجه به ملاقات اخیرش با ریچارد ژان تبعه ایرانی محبوس در زندانی در انگلیس گفت: کاملا آشکار بود که شرایط روحی و جسمی ایشان به هیچ وجه مناسب نیست و تشدید بیماریهای ایشان سبب شده اساسا قادر به راه رفتن نباشد، اکنون حتی از انجام امور شخصی ناتوان شده است متاسفانه دولت انگلیس بدون توجه به شرایط روحی و جسمی این شهروند ایرانی برغم تشریح وضعیت اوبرای آنها با اینکه دوران محکومیت وی بر اساس ضوابط انگلیس و مدت حضور در زندان نیز مدتها به پایان رسیده است، نه تنها حاضر به آزادی این شهروند ایرانی نشده است بلکه در رسیدگیهای ضروری بهداشتی و پزشکی این شهروند ایرانی به شدت کوتاهی میشود.
وی افزود: مقامات زندان در پاسخ انتقادها و نگرانی شدید ما از نارسایی در امور بهداشتی و درمانی ریچارد ژان میگویند به علت مشکلات مالی و بودجه و دیگر مشکلات زندان، نمیتوانند خدمات لازم را برای زندانیان خارجی ارائه کنند.
علی موسوی تاکید کرد ما برای به خطر افتادن جان ریچارد ژان، این شهروند ایرانی به شدت نگرانیم و مراتب را به وزارت خانههای خارجه و دادگستری انگلیس ابراز کرده و تاکید کردهایم که مسئولیت حفظ جان این شهروند ایرانی برعهده دولت انگلیس است مگر اینکه زمینه آزادی هر چه سریعتر ایشان را برای انتقال به ایران و درمانش فراهم کنند تا بتواند در ایران در کنار خانواده و هموطنانش و بدور از شرایط نامناسبی که در آن قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
سفر ایران گفت: ریچارد ژان به شدت به ایران علاقهمند است و مادر سالخورده ایشان نیز عمقاْ نگران سلامتی این شهروند ایرانی است و تلاشهای زیادی هم برای آزادی فرزندش انجام داده است و ما در تلاشیم از همه ظرفیتها برای تحقق خواست این شهروند ایرانی مسیحی که بسیار از بیماری رنج میبرد استفاده کنیم.
وی درباره علت مخالفت مقامات انگلیسی با آزادی این شهروند ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگیس با طرح برخی استدلالهای عجیب از جمله امکان آزار شهروندان انگلیسی در ایران از سوی خطوط ارتباطاتی و اینترنت، برغم پایان دوران محکومیت ریچارد ژان از آزادی وی سرباز میزند در حالی که ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنان اطمینان دادهایم که مراقبتهای لازم را خواهیم داشت و چنانچه مشکلی هم ایجاد شود طبق قوانین ایران به موضوع رسیدگی خواهد شد، بنا بر این نگرانی اساسا موضوعتی ندارد.
موسوی افزود: ریچاردژان به علت ارتکاب یک عمل متخلفانه به چند سال زندان محکوم شد که البته دوران محکومتش بر اساس قوانین انگلیس از مدتها پیش پایان پذیرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد با انعکاس مواردی که به تازگی در ملاقات با ریچارد ژان در زندان پی برده و به مقامات انگلیس منتقل کرده است و با توجه به نامه درخواست آقایان شاوردیان و منصوریان نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی ایران و پیگیریهای رسانهای و افکار عمومی به حساسیت این موضوع توجه شود تا این شهروند ایرانی برای مداوا و ادامه زندگی به ایران بازگردد.
سفیر کشورمان در انگلیس با اشاره به ملاقات اخیر خود با ریچاردژان در زندان گفت: در این ملاقات وضعیت جسمانی ایشان را بسیار اسفناک و تاثر برانگیز دیدم و از نظر جسمانی از شدت درد نمیتوانست حتی راه برود و با ویچر او را به اتاق ملاقات منتقل کردند. تودهای ظاهرا در بالای معده دارند که بسیار بزرگ شده است و از لحاظ روحی و روانی هم در هم شکسته است و مقامات زندان در پی اعتراض به این وضعیت بسیار اسفناک که باید به صورت اورژانسی مداوا شوند رفتاری از خود نشان دادند که گویی اینگونه شرایط برای مسئولان زندان عادی شده است و اساسا جان این تبعه ایرانی برایشان مهم نیست و نسبت به غذا و اقلام دارویی مورد نیاز ایشان کاملا بی توجهی میشود و خدمات مناسب ارائه نمیشود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه متاسفانه دولت انگلیس در اجرای قوانین خود نیز درباره این تبعه ایرانی مسیحی تعلل میکند تاکید کرد چنانچه این وضعیت ادامه یابد و خدای ناکرده اتفاقی برای شهروند کشورمان بیافتد مایه نگرانی جدی ماست و مسئولیت آن برعهده دولت انگلیس است در عین حال منجر به مسئولیت بین المللی دولت انگلیس نیزخواهد شد.