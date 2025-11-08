پخش زنده
امروز: -
به منظور ترویج الگوی صحیح مصرف گاز در مدارس ، اجرای طرح ملی همیار گاز با امضای تفاهم نامه بین شرکت گاز و اداره کل آموزشوپرورش استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید مهربد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی این همکاری و معرفی دانشآموزان و معلمان به عنوان «سفیران انرژی» گفت : کارشناسان شرکت گاز این آمادگی را دارند که با ارائه محتوای آموزشی و استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی آموزشی مانند شاد، بستری مناسب برای اطلاعرسانی، آموزش و ترویج الگوی مصرف بهینه را فراهم کنند.
وی اردوهای علمی بازدید از تأسیسات گازرسانی و نمایشگاههای تخصصی، اهدای جوایز به دانشآموزان برتر در کاهش مصرف گاز، بهینهسازی مصرف در مدارس ، جایگزینی بخاریهای کمبازده، بهسازی موتورخانهها و ارائه تجهیزات گرمایشی با بازده بالا در دستور کار قرار گرفته است تا دانشآموزان از نزدیک با فرآیند تولید و انتقال گاز آشنا شوند.
به گفته مهربد ؛ بر اساس بررسیها ، اقداماتی که در زمینه بهینهسازی تجهیزات گرمایشی از سال ۱۴۰۰ انجام شده، بهطور میانگین منجر به کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز در واحدهای مشمول شده است.
قاسم شریفی، مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی در مدارس، اجرای این تفاهمنامه را در مسیر فرهنگسازی پایدار دانست و گفت: امسال چهار پویش همزمان در مدارس تعریف شده که یکی از اصلیترین آنها «پویش همیار انرژی» است.
به گفته وی ، در این پویش، دانشآموزان بهصورت منظم مصرف انرژی (آب، برق و گاز) در منزل خود را ثبت و تحلیل میکنند و با ارائه راهکارهای کاهش مصرف، در قالب فعالیتهای آموزشی و فرهنگی تشویق میشوند.
وی گفت: بیش از ۶۰ هزار دانشآموز در دوره ابتدایی و پیشدبستانی استان مشغول به تحصیل هستند که میتوانند بهعنوان پایهگذاران فرهنگ مصرف صحیح، اثرگذار باشند.
شریفی خاطرنشان کرد : دانش آموزان تجربه موفقی در حوزه مدیریت مصرف آب با اجرای طرح «مهام» داشتند که طی آن با مشارکت ۵۰ مدرسه، مصرف آب در منازل دانشآموزان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.