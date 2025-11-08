پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان را تا ۱۰ روز آینده گرم و آفتابی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا ۱۰ روز آینده صاف و آفتابی و با افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
حمیدی افزود: طی این مدت روزهای گرم وآفتابی و شبهای سرد را در استان خواهیم داشت.
وی به باغداران توصیه کرد دراین مدت به برداشت محصولات رسیده خود اقدام کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز قراخیل قائمشهر ۲۳ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با یک درجه زیر صفر درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته حمیدی دریا امروز با موج متوسط همرا ه است و فعالیتهای دریایی در با رعایت جوانب احتیاط انجام شود.