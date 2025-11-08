به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اعلام اسامی برگزیدگان نهایی حاضر در مرحله نهایی رشته‌های معارفی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه که ۱۰ تا ۱۶ آذرماه در شهر قم برگزار می‌شود، گفت: از استان چهارمحال و بختیاری ۲ نماینده در رشته‌های نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به این رویداد مهم قرآنی راه یافتند.

حجت الاسلام امیری افزود: غلامحسین فاتحی در رشته صحیفه سجادیه و منصوره رضوان قهفرخی در رشته نهج‌البلاغه، زوج قرآنی اهل فرخشهر هستند که به این موفقیت نائل شدند.

وی گفت: امسال در مجموع ۴۱۰ خانم و آقا در مسابقات سراسری قرآن کریم ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۵۹ نفر در رشته‌های معارفی حضور داشتند و ۶ نفر به مقدماتی بخش معارفی راه یافتند.

سال گذشته در چهل‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری، ۱۹۸ نفر در رشته‌های معارفی حضور داشتند که غلامحسین فاتحی توانست رتبه دوم کشور را در رشته صحیفه سجادیه کسب کند.