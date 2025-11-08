کاهش بیش از ۷ درصدی پروندههای قصور پزشکی در خراسان جنوبی
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی: تعداد پروندههای قصور پزشکی در استان امسال ۷.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۷۴ پرونده قصور پزشکی، پزشکی قانونی و روانپزشکی در استان به نتیجه رسیده است.
عزیزی با اشاره به پروندههای قصور پزشکی به نتیجه رسیده در استان افزود: از ۳۶ پرونده منتج به نتیجه، ۱۷ پرونده به محکومیت و ۱۹ پرونده به تبرئه شدن پزشکان منجر شده است.
وی گفت: تعداد پروندههای قصور پزشکی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.۷ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: امسال ۲۰ پرونده پزشکی قانونی در استان منجر به اعلام نظر کارشناسان شده که نسبت به ۶ ماهه نخست پارسال ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: پروندههای روانپزشکی استان نیز که با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ همراه بوده، ۱۸ مورد بوده است.