نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: با پیگیری و اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی معابر و آسفالت در شهرهای نهاوند، گیان، فیروزان و برزول تحول خوبی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا نثاری گفت: در راستای بهسازی معابر و خیابانهای شهرستان نهاوند و مراکز بخشها دیدارها و پیگیریهای خوبی انجام شده و نتیجه آن تحول در حوزه بهسازی و آسفالت معابر و رضایتمندی مردم است.
وی اظهار داشت: پیرو پیگیریهای انجام شده در ماههای اخیر قیر رایگان و اعتبار لازم برای شهرهای گیان، برزول و فیروزان جذب شده که در شهر گیان بیش از یک هزار تُن قیر رایگان جذب شده که با تلاشهای شهرداری و شورای این شهر حدود ۱۲ هزار تُن اجرای آسفالت معابر شهر گیان انجام گرفته است.
همچنین در راستای توسعه زیرساختهای شهری و بهبود تردد شهروندان در شهر برزول عملیات آسفالتریزی خیابان شهید مطهری شمالی شهر برزول با موفقیت به اتمام رسید. اجرای این پروژه که شامل تأمین قیر و عملیات اجرایی گسترده بود، نتیجه مستقیم پیگیریهای نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در راستای رفع نیازهای اساسی بود.
نماینده شهرستان نهاوند همچنین در خصوص شهر فیروزان گفت: روکش آسفالت معابر و شروع عملیات احداث پل راهآهن پس از سالها توقف با پیگیریهای انجام شده شروع و پروژههای مهم عمرانی ازجمله روکش آسفالت معابر شهری در حال انجام است.
وی همچنین از ادامه عملیات راهسازی و چهارخطهسازی محور حیاتی نهاوند به فیروزان با تلاشها و پیگیریهای مستمر خبر داد و افزود: این طرح با سرعت چشمگیری در حال اجرا و اتمام آن از مطالبات اصلی شهروندان است.
نثاری اظهار داشت: این محور که از مسیرهای اصلی و پرتردد غرب کشور به شمار میرود، پس از سالها رکود، اکنون با همت شبانهروزی نیروهای اجرایی در آستانه تکمیل قرار گرفته است.