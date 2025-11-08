پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان از تکمیل بیش از ۶۶ درصدی عملیات مقاومسازی مسکن روستایی در سال جاری به عنوان یک اقدام عملی و مؤثر در حوزه پدافند غیرعامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خواجهای گفت: پدافند غیرعامل به معنای مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای است که موجب کاهش آسیبپذیری، افزایش پایداری، ارتقای توان ادامه کار و ادامه حیات در شرایط بحران میشود و بنیاد مسکن با محوریت «مقاومسازی مسکن» پیشگام این عرصه در استان است.
وی با بیان اینکه ایمنسازی کالبدی سکونتگاههای روستایی یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تهدیدات طبیعی مانند زلزله است، تصریح کرد: در سال جاری، بنیاد مسکن زنجان با تلاش و پیگیری جدی، «عملیات مقاومسازی مسکن روستایی را به ۶۶ درصد خواهد رساند.
مدیرکل بنیاد مسکن زنجان این دستاورد را یک «خبر خوب» و نمادی عینی از تحقق شعار پدافند غیرعامل دانست و افزود: این اقدام گسترده به معنای ایمنتر شدن جان و مال خانوار روستایی در برابر بلایای طبیعی است. هنگامی که خانهای در برابر زلزله مقاوم شود، در حقیقت ما پیش از وقوع حادثه، از جان مردم حفاظت کردهایم و این والاترین هدف در پدافند غیرعامل است.
خواجهای در تشریح سایر اقدامات بنیاد مسکن گفت: به غیر از محور اصلی مقاومسازی، برنامههای ترویجی و آموزشی برای آگاهیبخشی به جامعه هدف درخصوص ساخت وساز ایمن، بازدیدهای میدانی از پروژهها و رونمایی از طرحهای جدید مسکن روستایی با استانداردهای بالای فنی نیز انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: در بنیاد مسکن زنجان خود را ملزم میدانیم که موضوع پدافند غیرعامل را نه به عنوان یک شعار، که به عنوان یک «راهبرد اساسی» در تمامی پروژههای خود دنبال کنیم و تا تحقق کامل شاخصهای ایمنی و کاهش ریسک در تمامی سکونتگاههای روستایی استان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.