در راستای انجام همکاریهای مشترک و به منظور استفاده بهینه از ظرفیتها، تواناییها و امکانات طرفین، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران در ۶ ماده و با موضوع انجام همکاریهای متقابل علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.
فراهم آوردن امکان استفاده دانشجویان از کتابخانههای طرفین (فیزیکی و دیجیتالی)، مشارکت در استفاده از پایگاههای اطلاعاتی علمی بین المللی، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی بین دو طرف، ارائه خدمات مشاورهای و فنی به یکدیگر در راستای مفاد تفاهم نامه، همکاری در طراحی و برگزاری انواع دورههای آموزشی، همکاری در طراحی و برگزاری نشستهای تخصصی کارگاهها، سمینارها و نمایشگاهها و مشارکت در برنامههای فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی از جمله محورهای این همکاری میباشد.
مدت تفاهم نامه از زمان امضاء دو سال بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.