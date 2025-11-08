به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی شبکه بهداشت خاتم، کارشناس سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم پس از دریافت گزارشی مشکوک در خصوص یک کامیون، بلافاصله با همکاری ایست و بازرسی و نیروی انتظامی به محل اعزام شد.

پس از بررسی‌های دقیق و جامع، مشخص شد که دو هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در این کامیون حمل می‌شده است. این اقدام به سرعت و با دقت انجام شد و تمامی مواد غذایی فاسد تحت نظارت کامل معدوم‌سازی شد تا از هرگونه خطر برای سلامت عمومی جلوگیری شود.