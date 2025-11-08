پخش زنده
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی، از برنامهریزی برای ارائه خدمات هدفمندتر به خانوادههای دارای فرزند سهقلو و بیشتر در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این برنامه شامل اعزام مراقب همراه به منزل است تا از فشار مضاعف بر مادران کاسته شود.
مریم خاک رنگین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: خانوادههای دارای فرزند چندقلو علاوه بر مسائل اقتصادی، با مشکلات ناشی از والدینی مضاعف برای مادران و پدران روبهرو بوده و نیازمند حمایت دولت و برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای حمایت از آنان هستند.
وی افزود: هدف ما این است که در کنار حفظ کرامت مادر، به او کمک کنیم تا والدینی مؤثرتر باشد.
مدیرکل دفتر خانواده بهزیستی گفت: از سال ۱۴۰۳ کمکهزینه مراقب همراه برای خانوادههای دارای فرزند سهقلو و بالاتر با شرط زیر دو سال بودن فرزندان در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: امسال قرار است سازمان بهزیستی این کمکهزینه را به شکل هدفمندتری پرداخت کند و به جای پرداخت نقدی، این بودجه صرف ارائه خدمات مشخص شود.
خاکرنگین در ادامه توضیح داد: این خدمات میتواند شامل پرداخت هزینه مهدکودک یا اعزام افراد قابل اعتماد و آموزشدیده به عنوان «مراقب همراه» به منزل باشد. این مراقب در کنار مادر قرار میگیرد تا مسئولیت مراقبت از نوزادان را بر عهده گرفته و به مادر فرصت دهد تا برای امور شخصی خود و استراحت زمانی را اختصاص دهد.
گفتنی است؛ سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده در ۷ ماه اول سال، ۱۰ هزار و ۸۰۶ دوقلو، ۳۵۲ سه قلو و ۱۱ چهار قلو در مرکز رصد جمعیت ثبت شده است.