معاون بهره برداری، برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای هرمزگان گفت: امسال ۴۰ مگاوات برق در نیروگاههای خورشیدی استان تولید و وارد شبکه سراسری برق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسینی پور افزود: این نیروگاهها در طولای قشم و بخش فارغان شهرستان حاجی آباد قرار دارند.
وی گفت: ۲۳ مگاوات از ۴۰ مگاوات برق در نیروگاه بزرگ و بقیه در نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی تولید شده است.
معاون بهره برداری، برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای هرمزگان افزود: تاکنون برای تولید ۱۱۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در استان سرمایه گذار جذب شده است.
معاون بهره برداری، برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای هرمزگان گفت: این میزان برق در نیروگاههای با ظرفیت بالای ۷ مگاوات تولید میشود.
حسینی پور افزود: هم اکنون این نیروگاهها با پیشرفت حدود ۱۵ درصدی در شهرستانهای میناب، بندرلنگه و بستک در حال ساخت است.
معاون بهره برداری، برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای هرمزگان افزود: برای ساخت این نیروگاهها سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
حسینی پور گفت: امیدواریم تا پایان ۱۴۰۵ هر ۱۱۰ مگاوات برق وارد مدار سراسری شود.
وی افزود: قیمت فروش هر کیلو وات بر ساعت برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی در بورس پارسال چهار هزار تومان بود و قیمت گذاری نهایی برای امسال پس از پایان سال تعیین میشود.
معاون بهره برداری، برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقهای هرمزگان با اشاره به اینکه شرایط برای جذب سرمایه گذاران در استان فراهم است، گفت: هم اکنون برای تولید هزار مگاوات برق متقاضی داریم که برای حدود ۵۰۰ مگاوات آن پروانه ساخت نیروگاه صادر شده است.
حسینی پور با اشاره به اینکه توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس خورشیدی از اولویتهای اصلی دولت است، افزود: صندوق توسعه حمایت از متقاضیان با پرداخت تسهیلات حمایت میکند.
استان هرمزگان، با بیش از۳۰۰ روز آفتابی در سال و میانگین تابش خورشیدی بالای پنج و نیم کیلوواتساعت بر متر مربع در روز، بهعنوان یکی از مستعدترین مناطق خاورمیانه برای ساخت نیروگاه خورشیدی شناخته میشود.
این استان نه تنها یک قطب اقتصادی و تجاری، بلکه امروز به کانون جذب سرمایهگذاران و علاقهمندان به انرژیهای پاک تبدیل شده است.