نشست حقوق و سینما همزمان با نمایش فیلم «بی بدن» به کارگردانی مرتضی علیزاده در سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سینماتک موزه هنر‌های معاصر تهران، در ادامه برنامه‌های تخصصی خود، این هفته میزبان نمایش و بررسی فیلم «بی بدن» به کارگردانی مرتضی علیزاده است.

این برنامه با عنوان «حقوق در سینما؛ درام‌های دادگاهی» فردا یکشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه برگزار می‌شود.

دبیر جلسه امیرحسین سلیمیان است و نقد و گفت‌و‌گو پیرامون فیلم نیز با حضور شادی عظیم زاده استاد حقوق کیفری دانشگاه آزاد انجام می‌شود.

علاقه‌مندان جهت دیدن فیلم می‌توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنر‌های معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.