با برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و اعتماد به متخصصان داخلی بیش‌ از ۷۵ درصد تجهیزات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بومی‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با اشاره به اینکه بومی‌سازی یکی از مباحث کلیدی امروز در اقتصاد و صنعت ملی است، گفت: بیش از ۷۵ درصد تجهیزات مورداستفاده در سرچشمه بومی‌سازی شده است.

اصغر صالحی اظهار کرد: یکی از مباحث کلیدی امروز در اقتصاد و صنعت ملی، بومی‌سازی است و در شرکت ملی صنایع مس ایران، فرایند بومی‌سازی در سال‌های اخیر با جدیت آغاز شده و به‌صورت ماهانه با حضور مقامات ارشد جلسات تخصصی در این زمینه برگزار و روند پیشرفت طرح‌ها رصد و ارزیابی می‌شود.

وی بومی‌سازی را نه یک انتخاب بلکه یک الزام توصیف کرد و افزود: در شرایط تحریم‌های ظالمانه، هیچ راهی جز اتکا به ظرفیت داخلی وجود ندارد و توسعه پایدار و موفقیت صنعت مس زمانی محقق می‌شود که بتوانیم بخش عمده نیازهای فنی خود را در داخل کشور تأمین کنیم.

صالحی با اشاره به شاخص‌های فنی گفت: اکنون بیش از ۷۵ درصد تجهیزات مورداستفاده در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بومی‌سازی شده است، اما این موفقیت با حمایت جدی و ریسک‌پذیری مسئولان، برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و اعتماد به متخصصان داخلی ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها نشان داده‌اند که ممکن است روزی تأمین یک قطعه حیاتی متوقف شود؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در تولید داخل و قطعاتی که هنوز بومی نشده‌اند باید با اولویت دنبال شود؛ چنین رویکردی تضمینی برای پایداری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی خواهد بود.