تفاهم‌نامه‌ سه‌جانبه اجرای لوله‌کشی گاز منازل مددجویان میان شرکت گاز ، کمیته امداد امام خمینی و اداره‌کل بهزیستی استان سمنان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید مهربد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، شرکت گاز متعهد شد تا سقف ۹۰ میلیارد ریال برای اجرای لوله‌کشی داخلی منازل مددجویان تحت پوشش این دو نهاد در شهر‌ها و روستا‌های استان تخصیص دهد.

وی تصریح کرد: مددجویان معرفی‌شده نباید سابقه اشتراک گاز داشته باشند و اشتراک جدید صرفاً برای یک خانوار در حد کنتور G۴ واگذار خواهد شد.

مهربد با بیان اینکه این تفاهم‌نامه تا پایان امسال اجرا خواهد شد افزود: واگذاری اشتراک گاز به مددجویان معرفی‌شده به‌صورت رایگان و خارج از سقف مبلغ تخصیصی انجام می‌شود که اقدامی مؤثر در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.