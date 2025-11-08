به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مسابقات به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز در ۲ بخش دختران و پسران در باشگاه چوگان بسپار شیمی سپیدان اصفهان برگزار شد که در بازی‌های دانش‌آموزی دختران، تیم بسپار شیمی سپیدان رتبه نخست و تیم آکادمی چوگان مقام دوم را به دست آورد و در رقابت‌های دانش‌آموزی پسران، تیم گوی و چوگان اسپادانا مقام اول و تیم بسپار شیمی سپیدان مقام دوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

در آئین پایانی این مسابقات، احکام قهرمانی به نفرات برتر اهدا و از رضا بدیحی، دانش‌آموز ۱۱ ساله چوگان‌باز به عنوان کم سن‌ترین بازیکن این مسابقات تجلیل شد.

این رقابت‌ها به میزبانی هیأت چوگان استان و همکاری فدراسیون چوگان در باشگاه چوگان بسپار شیمی سپیدان باهدف توسعه وترویج این رشته برگزار شد.