مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: ۱۲ طرح گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این استان از معرفی ۱۲ طرح سرمایهگذاری در حوزه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. سید مجتبیامیرحسینی حجم سرمایه گذاری این تعداد طرح را بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با تکمیل و بهره برداری از این تعداد طرح برای حدود به ۹۳ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد میشود. امیرحسینی با بیان اینکه این تسهیلات بانکی از محل منابع تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به بانکهای است، افزود: این طرحها با نعرفی بانکهای عامل در مرحله تشکیل پرونده تسهیلاتی در شعب شهرستانی این بانکها است. وی با اشاره به اینکه با تکمیل فرآیند بررسی، زمینه پرداخت تسهیلات برای متقاضیان فراهم میشود اضافه کرد: باتوجه به اینکه تعدادی از این طرحها دارای پیشرفت کاری قابلتوجهی هستند، انتظار میرود با پرداخت تسهیلات، در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسند.