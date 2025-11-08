به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، آغاز «سکوت انتخاباتی» پایان‌بخش ۳۷ روز تبلیغات فشرده و پرتنش بود. انتخابات عراق در دو مرحله برگزار خواهد شد. انتخابات خاص ویژه نیرو‌های نظامی، کارکنان بیمارستان‌ها، زندانیان و اعضای کمیساریای عالی انتخابات فردا یکشنبه و انتخابات سراسری نیز صبح روز سه شنبه برگزار خواهد بود.

در انتخابات خاص بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر برای انتخاب نامزد‌های ۳۲۹ کرسی محلس شرکت خواهند کرد.