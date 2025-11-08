تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال، امروز به دنبال پیروزی مقابل حریفان هستند.

نمایندگان مازندران، آماده پیروزی در لیگ دسته یک فوتبال

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با برگزاری ۸ بازی در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته، تیم نساجی مازندران صدرنشین این مسابقات، از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف شناورسازی قشم می‌رود.

نساجی که با ۱۰ بازی و کسب ۲۴ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست امروز به دنبال یک پیروزی خارج از خانه است تا فاصله اش را با دیگر رقبا بیشتر کند. شناورسازی هم با ۹ امتیاز در رده چهارهم جدول جای دارد.

شاگردان فراز کمالوند که تاکنون نتایج خوبی گرفته‌اند امروز هم امیدوارند بتوانند با دست پُر از جنوب کشور به شمال برگردند.

تیم شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در این مسابقات، از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان تیم پالایش نفت بندرعباس است.

شهرداری نوشهر که با ۸ امتیاز در رده پانزدهم و انتهایی جدول قرار دارد این هفته به دنبال گرفتن امتیاز از این تیم جنوبی است تا وضعیتش را در جدول سر و سامان بدهد.

شاگردان کیانوش رحمتی در تیم شهرداری که هفته گذشته با یک گل آریو اسلامشهر را شکست داده بودند امروز با روحیه‌ای مضاعف به مصاف پالایش نفت می‌روند تا برای دومین هفنه متوالی به یک پیروزی دیگر دست پیدا کنند.

این بازی بصورت مستقیم از شبکه مازندران برای علاقمندان پخش می‌شود.

برنامه هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال:

شنبه ۱۷ آبان

شهرداری نوشهر - پالایش نفت بندرعباس

ساعت ۱۴

آریو اسلامشهر - نیروی زمینی

ساعت ۱۵

فرد البرز - نود ارومیه

ساعت ۱۵

مس شهر بابک - داماش گیلان

۱۵:۱۵

مس سونگون - بعثت کرمانشاه

۱۵:۳۰

نفت و گاز گچساران - مس کرمان

۱۷:۳۰

پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان

۱۷:۳۰

شناورسازی قشم - نساجی مازندران

۱۷:۳۰

یکشنبه ۱۸ آبان

هوادار - سایپا

۱۶:۳۰