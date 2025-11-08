پخش زنده
رئیس اداره نگهداری راههای استان یزد: با هدف ارتقای سطح کیفی و ایمنی مسیر، عملیات اجرایی روکش آسفالت محور یزد - طبس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گلرسان گفت: با هدف ارتقای سطح کیفی و ایمنی مسیر، عملیات اجرایی روکش آسفالت محور یزد - طبس به طول ۲ کیلومتر و با استفاده از روش نوین «اسلاری سیل» آغاز شد.
وی افزود: این عملیات که در محدوده روستای رباط پشت بادام، از توابع بخش خرانق شهرستان اردکان، آغاز شده است، به همت اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد و با همکاری راهداران خرانق، در حال انجام است.
رئیس اداره نگهداری راههای استان یزد، گفت: روکش آسفالت از نوع اسلاری سیل یک روش مؤثر و اقتصادی برای حفاظت از سطح آسفالت موجود و افزایش عمر مفید جاده است.
گلرسان تصریح کرد: از مزایای استفاده از روکش اسلاری سیل میتوان به جلوگیری از نفوذ آب به لایههای زیرین و ایجاد تخریب، کاهش لغزندگی و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه، بهویژه در شرایط آبوهوایی نامناسب، پوشاندن ترکها و عیوب جزئی سطح آسفالت، سرعت بالای اجرا و کاهش اختلال در تردد، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محور یزد - طبس یکی از مهمترین شریانهای مواصلاتی استان یزد محسوب میشود که بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری به سمت استانهای شمالی و شرقی کشور را پوشش میدهد، اجرای چنین پروژههایی میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت رویه راه ها داشته باشد.